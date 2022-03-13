"Байер" проиграл "Кельну" в матче Бундеслиги

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"Байер" проиграл "Кельну" в матче БундеслигиФото: твиттер "Кельна"

В рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги "Байер" уступил "Кельну".

"Байер" по-прежнему занимает третье место, "Кельн" поднялся на восьмое.

"Байер" - "Кельн" 0:1

Гол: Шиндлер, 67 - 0:1

"Байер": Градецки, Фримпонг (Фосу-Менса, 13), Та, Коссуну (Тапсоба, 46), Инкапиэ, Демирбай, Паласиос (Арангис, 64), Аларио, Диаби, Паулиньо (Азмун, 64), Виртц (Адли, 28).

"Кельн": Швэбе, Шмитц, Килиан, Хюберс, Хектор, Кайнц, Дуда (Любичич, 64), Схири (Шиндлер, 64), Озджан, Модест, Андерссон (Тильманн, 76).

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