Семак прокомментировал ничью с "Крыльями Советов"
Фото: сайт "Зенита"/Вячеслав Евдокимов
Наставник "Зенита" Сергей Семак подвел итоги матча с "Крыльями Советов" (1:1).
"В первом тайме играли слишком медленно. "Крылья Советов" в основном играли на своей половине поля, ждали ошибок с нашей стороны. И тогда, когда мы ошибались, а ошибок было достаточно, старались проводить быстрые атаки.
Что касается второго тайма, наша игра мне больше понравилась, играли активнее, создавали неплохие моменты, старались забить. После забитого гола игра раскрылась, могли более правильно распоряжаться мячом в тех быстрых атаках, которые у нас были, однако вместо того, чтобы увеличить преимущество, мы пропустили в самом конце.
Разумеется, нет ничего хорошего в том, чтобы пропускать в дополнительное время, это обидно. Думаю, это заслуженный результат, потому что плохо играли в первом тайме. И концовку прошлого матча с "Уфой", в последние 30 минут, мы тоже играли хуже, чем можем. Думаю, это следствие всех составляющих, которые привели сегодня к такому результату", - приводит слова Семака сайт клуба.
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