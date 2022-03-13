Месси продлил свою безголевую серию за ПСЖ

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Месси продлил свою безголевую серию за ПСЖФото: твиттер ПСЖ

Нападающий ПСЖ Лионель Месси не смог забить в игре против "Бордо" (3:0).

Таким образом, Месси продлил свою безголевую серию в составе парижан до 7 игр кряду.

Всего в этом сезоне на счету аргентинца 7 голов и 10 ассистов в 26 матчах.

Напомним, что Месси присоединился к ПСЖ в качестве свободного агента летом 2021 года.

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