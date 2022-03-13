Фанаты "Зенита" поддержали Тимощука
Фото: скриншот из трансляции "Матч ТВ"
Фанаты "Зенита" выразили поддержку тренеру команды Анатолию Тимощуку.
Во время игры против "Крыльев Советов" (1:1) болельщики "Зенита" вывесили баннер с текстом "Толя, мы с тобой".
Напомним, что ранее на Украине его лишили всех титулов и тренерской лицензии. Причиной послужило то, что Тимощук публично не осудил спецоперацию России на Донбассе.
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