Фанаты "Зенита" поддержали Тимощука

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Фанаты "Зенита" поддержали ТимощукаФото: скриншот из трансляции "Матч ТВ"

Фанаты "Зенита" выразили поддержку тренеру команды Анатолию Тимощуку.

Во время игры против "Крыльев Советов" (1:1) болельщики "Зенита" вывесили баннер с текстом "Толя, мы с тобой".

Напомним, что ранее на Украине его лишили всех титулов и тренерской лицензии. Причиной послужило то, что Тимощук публично не осудил спецоперацию России на Донбассе.

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