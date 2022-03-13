"Реал Сосьедад" минимально обыграл "Алавес"

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"Реал Сосьедад" минимально обыграл "Алавес"Фото: твиттер "Реал Сосьедада"

В рамках 28-го тура испанской Ла Лиги "Реал Сосьедад" одержал победу над "Алавесом".

Благодаря победе "Сосьедад" вышел на шестое место. "Алавес" остается на предпоследнем.

"Реал Сосьедад" - "Алавес" 1:0

Гол: Субименди, 70 - 1:0

"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель (Сальдуа, 74), Ле Норман, Пачеко, Рико, Янузай (Ойарсабаль, 63), Ильярраменди (Субименди, 46), Рафинья (Субельдия, 83), Мерино, Порту, Исак (Серлот, 62).

"Алавес": Пачеко, Теналья, Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Пина (Эскаланте, 62), Мендес (Джейсон, 73), Пере Понс (Лум, 73), Мойя (де ла Фуэнте, 83), Хоселу, Риоха (Вальехо, 83).

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