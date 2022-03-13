Месси и Неймар подверглись оскорблениям со стороны фанатов ПСЖ

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Месси и Неймар подверглись оскорблениям со стороны фанатов ПСЖФото: твиттер ПСЖ

Нападающий ПСЖ Лионель Месси и Неймар подверглись оскорблениям со стороны фанатов клуба.

Во время матча против "Бордо" (3:0) фанаты парижан называли бразильца "сын шлюхи", а аргентинца - "мудак".

Кроме того, ультрас ПСЖ освистывали игроков и показывали средние пальцы.

Ранее сообщалось, что аплодисментов от болельщиков удостоился только Килиан Мбаппе.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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