"Зенит" намерен подать жалобу в РФС за неназначенный пенальти в игре с "Крыльями Советов"

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"Зенит" намерен подать жалобу в РФС за неназначенный пенальти в игре с "Крыльями Советов"Фото: сайт "Зенита"

"Зенит" остался недоволен судейством в игре против "Крыльев Советов" (1:1).

Как сообщает "Спорт-Экспресс", питерский клуб подаст жалобу в РФС за неназначенный пенальти на 9-й минуте игры.

Отметим, что главный судья Антон Фролов оставил эпизод без внимания.

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