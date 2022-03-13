"Зенит" намерен подать жалобу в РФС за неназначенный пенальти в игре с "Крыльями Советов"
Фото: сайт "Зенита"
"Зенит" остался недоволен судейством в игре против "Крыльев Советов" (1:1).
Как сообщает "Спорт-Экспресс", питерский клуб подаст жалобу в РФС за неназначенный пенальти на 9-й минуте игры.
Отметим, что главный судья Антон Фролов оставил эпизод без внимания.
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