"РБ Лейпциг" Тедеско уничтожил "Гройтер Фюрт"

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"РБ Лейпциг" Тедеско уничтожил "Гройтер Фюрт"Фото: твиттер "РБ Лейпцига"

В рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" разгромил "Гройтер Фюрт".

Благодаря победе подопечные Доменико Тедеско ворвались на четвертое место. "Гройтер" идет на последнем месте.

"Гройтер Фюрт" - "РБ Лейпциг" 1:6

Голы: Левелинг, 4 - 1:0, Андре Силва, 17 - 1:1, Форсберг, 32 - 1:2, Лаймер, 34 - 1:3, Хенрихс, 45 - 1:4, Симакан, 58 - 1:5, Нкунку, 69 - 1:6

"Гройтер": Линде, Майерхефер, Виргевер, Бауэр (Аста, 75), Виллемс (Иттер, 46), Зегуин (Рашль, 74), Грин (Тилльманн, 46), Кристиансен, Левелинг, Нильсен (Абиама, 74), Хргота.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хенрихс, Орбан, Гвардиол (Хальстенберг, 59), Симакан, Анхелиньо (Новоа, 70), Форсберг, Лаймер (Адамс, 78), Айдара (Собослаи, 59), Нкунку (Поульсен, 71), Андре Силва.

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