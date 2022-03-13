"РБ Лейпциг" Тедеско уничтожил "Гройтер Фюрт"
Фото: твиттер "РБ Лейпцига"
В рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" разгромил "Гройтер Фюрт".
Благодаря победе подопечные Доменико Тедеско ворвались на четвертое место. "Гройтер" идет на последнем месте.
"Гройтер Фюрт" - "РБ Лейпциг" 1:6
Голы: Левелинг, 4 - 1:0, Андре Силва, 17 - 1:1, Форсберг, 32 - 1:2, Лаймер, 34 - 1:3, Хенрихс, 45 - 1:4, Симакан, 58 - 1:5, Нкунку, 69 - 1:6
"Гройтер": Линде, Майерхефер, Виргевер, Бауэр (Аста, 75), Виллемс (Иттер, 46), Зегуин (Рашль, 74), Грин (Тилльманн, 46), Кристиансен, Левелинг, Нильсен (Абиама, 74), Хргота.
"РБ Лейпциг": Гулачи, Хенрихс, Орбан, Гвардиол (Хальстенберг, 59), Симакан, Анхелиньо (Новоа, 70), Форсберг, Лаймер (Адамс, 78), Айдара (Собослаи, 59), Нкунку (Поульсен, 71), Андре Силва.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20