В АПЛ могут снова ввести правило 5 замен

В АПЛ готовятся рассмотреть вопрос о возвращении правила 5 замен.

Как сообщает Daily Mail, голосование клубов лиги состоится в июне после окончания сезона.

Отмечается, что против 5 замен выступают клубы второй половины таблицы. Они уверены, что 5 замен дают преимущество более богатым клубам.

Напомним, что 5 замен были введены в АПЛ в 2020 году, когда сезон возобновился после пандемии коронавируса. С начала текущего сезоне снова вернули три замены.

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