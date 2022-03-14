Кавазашвили: "Кокорин в Италии обделался по полной"
Фото: твиттер "Фиорентины"
Экс-игрок "Спартака" Анзор Кавазашвили высказался о форварде "Фиорентины" Александре Кокорине.
"Абсолютно неудивительно, что Кокорин пропустил 11 игр "Фиорентины" кряду. Когда они взяли Кокорина к себе, я подумал, что итальянцы настолько прагматичные люди, что они из него сделают звезду. Саша великолепно умел играть, поэтому предпосылки к этому были. Однако, учитывая его человеческие качества, его самомнение и зазнайство, он сам себе помешал стать хорошим игроком. Сейчас стало понятно, что трансфер Кокрина в "Фиорентину" - полный провал. Пора признать, что в Италии он обделался по полной. Саша сам себе враг, он должен был плюнуть на все вольности, собраться и сделать все, чтобы возобновить карьеру.
А сейчас "Фиорентина" пытается от него избавиться и не может это сделать… Думаю, он завершит карьеру в ближайшее время, в конце сезона, потому что так никуда и не перешел этой зимой. Я бы на его месте давным-давно уехал играть в команду третьего дивизиона Финляндии рыбку ловить по выходным или в китайский клуб какой-нибудь. А то сейчас он и там не выходит на поле, и здесь его уже никто не ждет. Не знаю, зачем он пошел на такой риск и плюнул на все принципы трансферной политики. Однако, раз пошел туда, должен был думать о том, что он сам себе не должен обосрать карьеру. А получилось наоборот.
Безусловно, этот переход отрицательно повлиял и на имидж нашего футбола: все смеются над нами, это позор нашему футболу. Мы и так в жопе сидим по уровню игры, а тут еще и история Кокорина, который на поле не выходит. К сожалению, он сделал все, чтобы полностью обосрать наш футбол", - приводит слова Кавазашвили Sport24.
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