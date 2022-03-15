Переговоры "Ливерпуля" с Салахом на грани срыва

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Переговоры "Ливерпуля" с Салахом на грани срыва Фото: инстаграм Мохамеда Салаха

"Ливерпуль" столкнулся с проблемами в переговорах с Мохамедом Салахом.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, переговоры на грани срыва и только действия клуба могут исправить ситуацию.

Сам футболист хотел бы остаться в "Ливерпуле". Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне на счету Салаха 27 голов и 10 результативных передач в 34 играх.

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