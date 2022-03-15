Переговоры "Ливерпуля" с Салахом на грани срыва
Фото: инстаграм Мохамеда Салаха
"Ливерпуль" столкнулся с проблемами в переговорах с Мохамедом Салахом.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, переговоры на грани срыва и только действия клуба могут исправить ситуацию.
Сам футболист хотел бы остаться в "Ливерпуле". Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.
В текущем сезоне на счету Салаха 27 голов и 10 результативных передач в 34 играх.
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|Команда
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|27
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|27
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|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18