Кессье ради "Барселоны" отклонил более выгодное предложение из АПЛ

Фото: инстаграм Франка Кессье

Хавбек "Милана" Франк Кессье продолжит карьеру в "Барселоне".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, ради перехода в каталонский клуб футболист отклонил более выгодные предложения от нескольких клубов АПЛ.

Отмечается, что Кессье принял предложение "Барсы" после телефонного разговора с наставником "сине-гранатовых" Хави.

Соглашение Кессье с "Миланом" истекает по окончании сезона, поэтому он перейдет в "Барсу" на правах свободного агента.

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