Кессье ради "Барселоны" отклонил более выгодное предложение из АПЛ

Теги франк кессьебарселонамилан

Кессье ради "Барселоны" отклонил более выгодное предложение из АПЛ Фото: инстаграм Франка Кессье

Хавбек "Милана" Франк Кессье продолжит карьеру в "Барселоне".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, ради перехода в каталонский клуб футболист отклонил более выгодные предложения от нескольких клубов АПЛ.

Отмечается, что Кессье принял предложение "Барсы" после телефонного разговора с наставником "сине-гранатовых" Хави.

Соглашение Кессье с "Миланом" истекает по окончании сезона, поэтому он перейдет в "Барсу" на правах свободного агента.

Читайте также: "Барселона" договорилась о подписании Кессье. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Матч Лиги Чемпионов "Лилль" - "Челси" не будет отменен

Матч Лиги Чемпионов "Лилль" - "Челси" не будет отменен

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов