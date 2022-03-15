Куман вспомнил о своем увольнении из "Барселоны"

Фото: инстаграм Кумана

Экс-тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился подробностями своего увольнения из каталонского клуба.

"Как Жоан Лапорта уволил меня? В самолете. Мне больно от того, что футболисты сидели позади нас в это время, я сидел рядом с Лапортой. Он всегда говорил, что я легенда "Барселоны". Так подтверди это!" - приводит слова Кумана As.

Куман возглавлял "Барсу" с августа 2020 по октябрь 2021 года. Под его руководством клуб выиграл Кубок Испании.

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