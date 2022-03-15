Куман вспомнил о своем увольнении из "Барселоны"
Фото: инстаграм Кумана
Экс-тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился подробностями своего увольнения из каталонского клуба.
"Как Жоан Лапорта уволил меня? В самолете. Мне больно от того, что футболисты сидели позади нас в это время, я сидел рядом с Лапортой. Он всегда говорил, что я легенда "Барселоны". Так подтверди это!" - приводит слова Кумана As.
Куман возглавлял "Барсу" с августа 2020 по октябрь 2021 года. Под его руководством клуб выиграл Кубок Испании.
Читайте также: Лапорта: "Мне стоило раньше уволить Кумана из "Барселоны". | http://soccernews.ru
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|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
|20
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|8
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|20
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|9
|Вильярреал
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|20
|25
|14
|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
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|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|20
|Эспаньол
|20
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