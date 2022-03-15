РФС объявил об уходе главы департамента судейства

Фото: твиттер РФС

Глава департамента судейства РФС Витор Пeрейра ушел с занимаемого поста.

"Контракт португальского специалиста с РФС прекращен по обоюдному соглашению сторон. Решение не затрагивает участие Перейры в экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

Исполняющим обязанности главы департамента судейства назначен заместитель руководителя департамента по вопросам реформы судейства Павел Каманцев»", - говорится в заявлении РФС.

Перейра занимал свой поста с сентября 2021 года.

Читайте также: В РФС отреагировали на решение ФИФА по легионерам в клубах РПЛ. | http://soccernews.ru