РФС объявил об уходе главы департамента судейства
Фото: твиттер РФС
Глава департамента судейства РФС Витор Пeрейра ушел с занимаемого поста.
"Контракт португальского специалиста с РФС прекращен по обоюдному соглашению сторон. Решение не затрагивает участие Перейры в экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.
Исполняющим обязанности главы департамента судейства назначен заместитель руководителя департамента по вопросам реформы судейства Павел Каманцев»", - говорится в заявлении РФС.
Перейра занимал свой поста с сентября 2021 года.
Читайте также: В РФС отреагировали на решение ФИФА по легионерам в клубах РПЛ. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Игбун покинул "Нижний Новгород"
-
Вице-президент "Барселоны" по экономике высказался о возможном трансфере Холанда
-
Мбаппе разочарован свистом фанатов в адрес Месси и Неймара
-
РФС объявил об уходе главы департамента судейства
-
Холанд будет выбирать между двумя клубами
-
Матч Лиги Чемпионов "Лилль" - "Челси" не будет отменен
-
Куман вспомнил о своем увольнении из "Барселоны"
-
1
Стало известно, как трансфер Месси повлиял на продажу футболок ПСЖ
-
Кессье ради "Барселоны" отклонил более выгодное предложение из АПЛ
-
Переговоры "Ливерпуля" с Салахом на грани срыва
-
Крыховяк в одностороннем порядке приостановил контракт с "Краснодаром"
-
Спортивный суд оставил в силе решение УЕФА по российским клубам
-
Кокорин в два раза подешевел на Transfermarkt
-
ПСЖ может ликвидировать фанатское объединение
-
ПСЖ предложил Неймара "Барселоне"
-
Появилось фото домашней формы "Реала" на следующий сезон
-
1
Экс-игрок ЦСКА: "Тимощук, как человек оказался говном"
-
Крыховяк перешел в греческий топ-клуб
-
"Бетис" перехватил трансферную цель "Реала"
-
Кейн может перейти в "Манчестер Юнайтед"