Вице-президент "Барселоны" по экономике высказался о возможном трансфере Холанда

Фото инстаграм Эрлинга Холанда

Вице-президент "Барселоны" по экономическим вопросам Эдуард Ромеу оценил шансы клуба на трансфер форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

"Для "Барсы" нет ничего невозможного, однако будет очень тяжело. Это один из четырех-пяти самых желанных футболистов на мировом рынке. За него борются разные клубы - у некоторых более здоровая экономическая ситуация, а другие просто играют не по таким правилам, как мы. У них есть привилегии, которые упрощают такие сделки.

Это зависит не от меня, однако мы говорим о суммах, которые превышают наши возможности. Мы не могли никого подписывать зимой, однако сделали это. Наши сотрудники очень хорошо поработали. Молодые футболисты очень дорого стоят, но это не должно на них давить. Наш вариант - проявить фантазию и поискать футболистов на рынке", - приводит слова Ромеу Cope.

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