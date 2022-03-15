"Челси" сможет доиграть сезон, несмотря на санкции

Председатель совета директоров "Челси" Брюс Бак заявил о готовности клуба доиграть текущий сезон.

Как сообщает The Telegraph, Бак на собрании представителей всех клубов АПЛ заявил, что у "Челси" хватит средств для завершения сезона.

Ранее власти Великобритании и Евросоюз ввели санкции против владельца клуба Романа Абрамовича. Счета "Челси" были временно заблокировали.

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