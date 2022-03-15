Канчельскис предложил сократить РПЛ

Фото: инстаграм Андрея Канчельскиса

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался об идее расширения РПЛ до 18 клубов.

"Чушь какая-то. У нас что не сезон, то клуб на грани банкротства. После расширения таких будет штук пять. Сейчас регионы вряд ли заинтересованы в том, чтобы содержать целую футбольную команду. Это слишком дорого.

А найти спонсоров тоже проблематично. Лигу надо не расширять, а сокращать до 12 команд - тогда стадионы хотя бы пустеть не будут. Интерес к футболу возрастет", - приводит слова Канчельскиса Sport24.

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