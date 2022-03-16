Фанаты "Атлетико" пытались вывести Роналду из себя скандированием фамилии Месси

Фото: твиттер "МЮ"

Фанаты "Атлетико" решили позлить форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду перед ответной игрой 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Когда португальский футболист появился на предматчевой разминке, фанаты начали скандировать: "Месси! Месси!"

Напомним, что раньше Роналду выступал за "Реал", который является принципиальным соперником "Атлетико".

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