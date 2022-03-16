Левандовски готов покинуть "Баварию"
Фото: инстаграм Роберта Левандовски
Форвард "Баварии" Роберт Левандовски близок к уходу из клуба.
По сведениям журналиста Ян-Оге Фьортофта, 33-летний поляк принял решение покинуть клуб по окончании сезона.
В качестве замены мюнхенский клуб рассматривает нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
Напомним, что контракт Левандовски с "Баварией" истекает летом 2023 года.
Читайте также: "Манчестер Сити" намерен побороться за Левандовски. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Определились 6 из 8 участников 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
"Бенфика" вышла в четвертьфинал Лиги Чемпионов
-
1
"Атлетико" выбил "Манчестер Юнайтед" из Лиги Чемпионов
-
Левандовски готов покинуть "Баварию"
-
1
Фанаты "Атлетико" пытались вывести Роналду из себя скандированием фамилии Месси
-
Канчельскис предложил сократить РПЛ
-
1
"Челси" сможет доиграть сезон, несмотря на санкции
-
Заика высказался о дебютном вызове в сборную России
-
"Барселона" подписала контракт со Spotify
-
Два клуба АПЛ поборются за Азара
-
Игбун покинул "Нижний Новгород"
-
Вице-президент "Барселоны" по экономике высказался о возможном трансфере Холанда
-
Мбаппе разочарован свистом фанатов в адрес Месси и Неймара
-
РФС объявил об уходе главы департамента судейства
-
Холанд будет выбирать между двумя клубами
-
Матч Лиги Чемпионов "Лилль" - "Челси" не будет отменен
-
Куман вспомнил о своем увольнении из "Барселоны"
-
1
Стало известно, как трансфер Месси повлиял на продажу футболок ПСЖ
-
Кессье ради "Барселоны" отклонил более выгодное предложение из АПЛ
-
Переговоры "Ливерпуля" с Салахом на грани срыва
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20