Левандовски готов покинуть "Баварию"

Теги бавария мюнхенроберт левандовскиэрлинг холанд

Левандовски готов покинуть "Баварию" Фото: инстаграм Роберта Левандовски

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски близок к уходу из клуба.

По сведениям журналиста Ян-Оге Фьортофта, 33-летний поляк принял решение покинуть клуб по окончании сезона.

В качестве замены мюнхенский клуб рассматривает нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Напомним, что контракт Левандовски с "Баварией" истекает летом 2023 года.

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