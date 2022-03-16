Провал "Аякса" и "Манчестер Юнайтед": все результаты 1/8 финала ЛЧ 15 марта
Фото: твиттер "МЮ"
В ответных матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" уступил "Атлетико", а "Аякс" проиграл "Бенфике".
Таким образом, "Атлетико" и "Бенфика" пробились в четвертьфинал турнира. В обоих играх гости выиграли с минимальным счетом - 0:1.
"Аякс" Нидерланды - "Бенфика" Португалия 0:1
Гол: Нуньес, 77 - 0:1
"Манчестер Юнайтед" Англия - "Атлетико" Испания 0:1, первый матч - 1:1
Гол: Лоди, 41 - 0:1
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