Провал "Аякса" и "Манчестер Юнайтед": все результаты 1/8 финала ЛЧ 15 марта

1 Теги аяксбенфикаатлетико мадридманчестер юнайтед

Провал "Аякса" и "Манчестер Юнайтед": все результаты 1/8 финала ЛЧ 15 мартаФото: твиттер "МЮ"

В ответных матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" уступил "Атлетико", а "Аякс" проиграл "Бенфике".

Таким образом, "Атлетико" и "Бенфика" пробились в четвертьфинал турнира. В обоих играх гости выиграли с минимальным счетом - 0:1.

"Аякс" Нидерланды - "Бенфика" Португалия 0:1
Гол: Нуньес, 77 - 0:1

"Манчестер Юнайтед" Англия - "Атлетико" Испания 0:1, первый матч - 1:1
Гол: Лоди, 41 - 0:1

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Комментарии

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lesnovsky
lesnovsky

Надо гелевому проанализировать свою постоянную болтовню и говорить все наоборот... То в воскресенье мы будем уже в Катаре - ни хрена не попали... То Вперёд, дьяволы - а они назад... Надо было говорить все наоборот.. Того глядишь и все получилось бы... Я предлагаю ему бить со всей дури, как он это делает во время штрафных... по своим воротам... Того глядишь и в чужие что-нибудь залетит... Хе-хе...

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