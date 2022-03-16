Роналду побил рекорд Касильяса в Лиге Чемпионов

Фото: твиттер "МЮ"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду побил очередной рекорд Лиги Чемпионов.

Как сообщает Gracenote, португалец обогнал экс-голкипера "Реала" Икера Касильяса по числу сыгранных минут в турнире.

На 47-й минуте игры против "Атлетико" (0:1) Роналду достиг отметки 15909 минут в турнире. Касильяс сыграл 15908 минут в ЛЧ.

Стоит отметить, что Касильяс провел 177 игр, а Роналду - 183.

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