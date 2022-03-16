Роналду ни разу не пробил по воротам "Атлетико". Это третий случай в карьере португальца в ЛЧ

Фото: инстаграм Роналду

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду провел не слишком удачный матч против "Атлетико" (0:1).

В рамках ответной игры 1/8 финала португалец не смог ни разу пробить по воротам соперника, сообщает Opta.

Отмечается, что это всего третья полная игра в карьере Роналду в ЛЧ, в которой он не нанес ни одного удара по воротам.

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