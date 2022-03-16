"Атлетико" стал автором уникального достижения в Лиге Чемпионов

Фото: твиттер "Атлетико"

"Атлетико" вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов, победив "Манчестер Юнайтед" (1:1, 1:0).

Как сообщает Mister Chip, "Атлетико" стал первым клубом в истории турнира, который вышел в 1/4 финала, ни разу не победив дома.

Напомним, что в домашних матчах групповой стадии мадридский клуб сыграл вничью с "Порту" (0:0), а также уступил "Ливерпулю" (2:3) и "Милану" (0:1). В первом матче 1/8 финала против "МЮ" была зафиксирована ничья - 1:1.

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