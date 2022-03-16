Тен Хаг отреагировал на вылет "Аякса" из Лиги Чемпионов

Фото: сайт УЕФА

Наставник "Аякса" Эрик тен Хаг высказался о вылете команды из Лиги Чемпионов от "Бенфики" (2:2, 0:1).

"Мы отлично атаковали позиционно и очень хорошо работали с мячом. Пожалуй, нам не хватало лишь креатива. Поэтому очень обидно, что потеря концентрации в одном эпизоде помешала нам пройти дальше.

Поздние замены?. Я надеялся, что Бергейс или Антони сотворят магию. Мы доминировали, так что я не видел смысла что-то менять", - приводит слова тен Хага сайт УЕФА.

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