Дзюба после отказа от вызова в сборную России опубликовал высказывания Джима Керри

Фото: инстаграм Артема Дзюбы

Форвард "Зенита" Артем Дзюба поделился новой публикацией в своем телеграм-канале.

На этот раз футболист выложил высказывания известного актера Джима Керри.

"Всегда помните - однажды вас не станет. И, за исключением вашей семьи, этот день будет нормальным днем для мира. Поэтому, пожалуйста, не заботьтесь о том, что думает о вас общество, лучше побольше времени уделяйте своим близким. Это очень важно".

Напомним, что ранее Дзюба отказался от вызова в сборную России.

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