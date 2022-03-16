Дзюба после отказа от вызова в сборную России опубликовал высказывания Джима Керри
Фото: инстаграм Артема Дзюбы
Форвард "Зенита" Артем Дзюба поделился новой публикацией в своем телеграм-канале.
На этот раз футболист выложил высказывания известного актера Джима Керри.
"Всегда помните - однажды вас не станет. И, за исключением вашей семьи, этот день будет нормальным днем для мира. Поэтому, пожалуйста, не заботьтесь о том, что думает о вас общество, лучше побольше времени уделяйте своим близким. Это очень важно".
Напомним, что ранее Дзюба отказался от вызова в сборную России.
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