"Милан" уверен, что продлит контракт с Леау
"Милан" работает над продлением контракта с вингером Рафаэлом Леау.
Как сообщает журналист Николо Скира, руководство "россонери" уверено, что в ближайшее время стороны придут к соглашению.
Ожидается, что 22-летний португалец подпишет контракт до 2026 года с зарплатой 4,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы.
В этом сезоне на счету Леау 11 голов и пять ассистов в 32 матчах.
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