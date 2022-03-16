"Милан" уверен, что продлит контракт с Леау

Фото инстаграм Рафаэла Леау

"Милан" работает над продлением контракта с вингером Рафаэлом Леау.

Как сообщает журналист Николо Скира, руководство "россонери" уверено, что в ближайшее время стороны придут к соглашению.

Ожидается, что 22-летний португалец подпишет контракт до 2026 года с зарплатой 4,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы.

В этом сезоне на счету Леау 11 голов и пять ассистов в 32 матчах.

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