Гари Невилл прокомментировал вылет "Манчестер Юнайтед" из Лиги Чемпионов

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Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл отреагировал на вылет команды из Лиги Чемпионов от "Атлетико".

"Я не удивлен тому, что произошло минувшей ночью. Любая достойная и организованная команда способна обыграть нынешний "Манчестер Юнайтед".

Вот почему я не радовался победе над "Тоттенхэмом" в прошлые выходные - потому что с такой игрой сразу понятно, что хорошая команда вас обыграет. Впереди долгая дорога к концу сезона в мае", - написал Невилл в твиттере.

Напомним, что первая игра между командами завершилась вничью со счетом 1:1. В ответном матче "Атлетико" выиграл - 1:0.

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