Газизов сообщил, что клубы РПЛ не обсуждают переход на формат "весна-осень"

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заверил, что клубы РПЛ не собираются обсуждать переход на формат "весна-осень".

"Не знаю, будет ли подниматься вопрос о возвращении к системе "весна-осень" на общем собрании клубов. В повестке его нет", - приводит слова Газизова "Р-Спорт".

Напомним, что в РПЛ использовали систему "весна-осень" с 1992 по 2010 год.

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