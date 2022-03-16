Мазрауи отрицает договоренность с "Барселоной"

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Мазрауи отрицает договоренность с "Барселоной" Фото: инстаграм Нуссаира Мазрауи

Защитник "Аякса" Нуссаир Мазрауи прокомментировал информацию о своем грядущем переходе в "Барселону".

"Пока еще нет никаких договоренностей с "Барселоной", даже не близко. В ином случае я бы обо всем честно рассказал", - цитирует футболиста журналист Фабрицио Романо.

Соглашение игрока с клубом истекает по окончании сезона. В этом сезоне на его счету пять голов и четыре ассиста в 30 играх.

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