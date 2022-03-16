Хавбек "Рубина" вернулся в "Мидтъюлланд"

Фото инстаграм Андерса Дрейера

Хавбек "Рубина" Андерс Дрейер вернулся в "Мидтъюлланд", подтверждает сайт датского клуба.

Напомним, что ранее футболист приостановил свой контракт с "Рубином" в одностороннем порядке.

"Рубин" приобрела Дрейера у "Мидтъюлланда" летом 2021 года за 7 миллионов евро.

В текущем сезоне на его счету было 11 голов и 5 результативных передач в 23 играх.

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