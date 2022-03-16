Клопп прокомментировал ситуацию с контрактом Салаха

Фото твиттер "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о том, что клуб не может договориться о продлении контракта с нападающим Мохамедом Салахом.

"Сага с контрактом Салаха не создает никаких проблем. Мо не такой. Он полностью сосредоточен на текущем сезоне, а остальное обсудим потом - будущее, настоящее…

Ответственные люди общаются, а дальше посмотрим", - приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что соглашение Салаха с клубом истекает летом 2023 года.

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