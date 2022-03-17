Роналду вызван в сборную Португалии на стыки ЧМ-2022

Теги португалия

Роналду вызван в сборную Португалии на стыки ЧМ-2022Фото: сайт Федерации футбола Португалии

Сборная Португалии назвала заявку на стыковые игры ЧМ-2022.

Вратари: Антони Лопеш ("Лион"), Диогу Мейрелеш Кошта ("Порту"), Руй Патрисиу ("Рома");

Защитники: Седрик Соареш ("Арсенал"), Жоау Канселу ("Манчестер Сити"), Диогу Далот ("Манчестер Юнайтед"), Гонсалу Инасиу ("Спортинг"), Жозе Фонте ("Лилль"), Пепе ("Порту"), Нуну Мендеш (ПСЖ), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Дортмунд»);

Полузащитники: Данилу Перейра (ПСЖ), Матеуш Нунеш ("Спортинг"), Вилльям Карвалью ("Бетис"), Рубен Невеш, Жоау Моутинью (оба - "Вулверхэмптон"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Отавио ("Порту"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити");

Нападающие: Жоау Феликс ("Атлетико"), Андре Силва ("РБ Лейпциг"), Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Диогу Жота ("Ливерпуль"), Гонсалу Гедеш ("Валенсия"), Рафаэл Леау ("Милан").

Напомним, что в полуфинале стыков Португалия встретится с Турцией (24 марта), а в случае выхода в финал сыграет против победителя пары Италия – Северная Македония (29 марта).

Читайте также: Назван состав сборной Франции на матчи с Кот-д′Ивуаром и ЮАР. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Краснодар" просит футболистов пойти на понижение зарплаты

"Краснодар" просит футболистов пойти на понижение зарплаты

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай Уругвай 3 9
2 Россия Россия 3 6
3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 3
4 Египет Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания Испания 3 5
2 Португалия Португалия 3 5
3 Иран Иран 3 4
4 Марокко Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция Франция 3 7
2 Дания Дания 3 5
3 Перу Перу 3 3
4 Австралия Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 9
2 Аргентина Аргентина 3 4
3 Нигерия Нигерия 3 3
4 Исландия Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия Бразилия 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Сербия Сербия 3 3
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 1
Группа F М О
1 Швеция Швеция 3 6
2 Мексика Мексика 3 6
3 Южная Корея Южная Корея 3 3
4 Германия Германия 3 3
Группа G М О
1 Бельгия Бельгия 3 9
2 Англия Англия 3 6
3 Тунис Тунис 3 3
4 Панама Панама 3 0
Группа H М О
1 Колумбия Колумбия 3 6
2 Япония Япония 3 4
3 Сенегал Сенегал 3 4
4 Польша Польша 3 3
Полная таблица

топ-5 тегов