Роналду вызван в сборную Португалии на стыки ЧМ-2022

Фото: сайт Федерации футбола Португалии

Сборная Португалии назвала заявку на стыковые игры ЧМ-2022.

Вратари: Антони Лопеш ("Лион"), Диогу Мейрелеш Кошта ("Порту"), Руй Патрисиу ("Рома");

Защитники: Седрик Соареш ("Арсенал"), Жоау Канселу ("Манчестер Сити"), Диогу Далот ("Манчестер Юнайтед"), Гонсалу Инасиу ("Спортинг"), Жозе Фонте ("Лилль"), Пепе ("Порту"), Нуну Мендеш (ПСЖ), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Дортмунд»);

Полузащитники: Данилу Перейра (ПСЖ), Матеуш Нунеш ("Спортинг"), Вилльям Карвалью ("Бетис"), Рубен Невеш, Жоау Моутинью (оба - "Вулверхэмптон"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Отавио ("Порту"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити");

Нападающие: Жоау Феликс ("Атлетико"), Андре Силва ("РБ Лейпциг"), Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Диогу Жота ("Ливерпуль"), Гонсалу Гедеш ("Валенсия"), Рафаэл Леау ("Милан").

Напомним, что в полуфинале стыков Португалия встретится с Турцией (24 марта), а в случае выхода в финал сыграет против победителя пары Италия – Северная Македония (29 марта).

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