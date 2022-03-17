"Вест Хэм" вступил в борьбу за форварда "Арсенала"

Теги вест хэм юнайтедалександр ляказеттарсенал лондон

"Вест Хэм" вступил в борьбу за форварда "Арсенала" Фото: инстаграм Ляказетта

Форвард "Арсенала" Александр Ляказетт близок к уходу из клуба.

Как сообщает Goal.com, на 30-летнего француза претендует "Вест Хэм", который готов подписать футболиста предстоящим летом.

Отметим, что контракт Ляказетта с "Арсеналом" истекает по окончании сезона и он станет свободным агентом.

В этом сезоне на счету Ляказетта 6 голов и 8 ассистов в 28 играх.

Читайте также: "Ювентус" нацелился на Ляказетта. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Краснодар" просит футболистов пойти на понижение зарплаты

"Краснодар" просит футболистов пойти на понижение зарплаты

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов