"Вест Хэм" вступил в борьбу за форварда "Арсенала"

Фото: инстаграм Ляказетта

Форвард "Арсенала" Александр Ляказетт близок к уходу из клуба.

Как сообщает Goal.com, на 30-летнего француза претендует "Вест Хэм", который готов подписать футболиста предстоящим летом.

Отметим, что контракт Ляказетта с "Арсеналом" истекает по окончании сезона и он станет свободным агентом.

В этом сезоне на счету Ляказетта 6 голов и 8 ассистов в 28 играх.

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