"Краснодар" просит футболистов пойти на понижение зарплаты
"Краснодар" провел переговоры с футболистами команды о сокращении зарплаты.
Как сообщает журналист Иван Карпов, игроков попросили согласится на 50-процентное уменьшение зарплаты в марте, апреле и мае. Однако клуб не дал никаких гарантий, что позже футболистам возместят потерянные деньги.
Отмечается, что часть футболистов согласилась помочь клубу в этой ситуации, некоторые игроки наотрез отказались.
Напомним, что из-за санкций счета "Краснодара" оказались заблокированными, что и привело к такой ситуации.
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