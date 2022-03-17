"Краснодар" просит футболистов пойти на понижение зарплаты

"Краснодар" провел переговоры с футболистами команды о сокращении зарплаты.

Как сообщает журналист Иван Карпов, игроков попросили согласится на 50-процентное уменьшение зарплаты в марте, апреле и мае. Однако клуб не дал никаких гарантий, что позже футболистам возместят потерянные деньги.

Отмечается, что часть футболистов согласилась помочь клубу в этой ситуации, некоторые игроки наотрез отказались.

Напомним, что из-за санкций счета "Краснодара" оказались заблокированными, что и привело к такой ситуации.

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