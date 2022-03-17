"Барселона" сделала выбор между Левандовски и Холандом
Фото: твиттер "Баварии"
Подписание нового форварда - одна из главных задач "Барселоны" на летнее трансферное окно.
Как сообщает Goal.com, каталонцы решили отказаться от кандидатуры Эрлинга Холанда из-за его финансовых запросов.
Теперь "Барса" хочет попытаться заполучить Роберта Левандовски, чей контракт с "Баварией" истекает летом 2023 года.
Ранее сообщалось, что на Левандовски также претендует "Манчестер Сити".
Читайте также: "Бавария" уверена в продлении контрактов с ветеранами команды. | http://soccernews.ru
главное
-
"Реал" сыграет против "Барселоны" в особой форме (видео)
-
"Бавария" уверена в продлении контрактов с ветеранами команды
-
С мая за Холанда придётся платить больше: подробности
-
Зарема ярко отреагировала на решения ЭСК РФС по матчу "Спартак" - "Краснодар"
-
ЭСК РФС разобрал спорные судейские решения в матче "Краснодар" - "Спартак"
Лента новостей
-
"Реал" намерен продать пять футболистов
-
УЕФА готовит реформу финансового фэйр-плей
-
"Барселона" сделала выбор между Левандовски и Холандом
-
"Краснодар" просит футболистов пойти на понижение зарплаты
-
Пиняев высказался об интересе со стороны "Локомотива" и "Зенита"
-
"Вест Хэм" вступил в борьбу за форварда "Арсенала"
-
Роналду вызван в сборную Португалии на стыки ЧМ-2022
-
Погба летом примет решение о своем будущем
-
УЕФА выбрал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
-
Назван состав сборной Франции на матчи с Кот-д′Ивуаром и ЮАР
-
"Наполи" вступил в борьбу за Деста
-
1
"Реал" сыграет против "Барселоны" в особой форме (видео)
-
Вальверде рассказал, почему он никогда не перейдет в "Барселону"
-
Кендзера перешел из "Динамо" Киев в польский клуб
-
Назван состав сборной Англии на матчи со Швейцарией и Кот-д'Ивуаром
-
Названа сумма сделки "Барселоны" со Spotify
-
"Ливерпуль" готов заплатить 70 миллионов евро за шведского форварда
-
В "Реале" беспокоятся по поводу Винисиуса
-
"Бавария" - фаворит в борьбе за таланта "Аякса"
-
Полузащитник "Ювентуса" заразился коронавирусом после матча с "Вильярреалом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14