"Барселона" сделала выбор между Левандовски и Холандом

Теги барселонаэрлинг холандроберт левандовскитрансферы

"Барселона" сделала выбор между Левандовски и Холандом Фото: твиттер "Баварии"

Подписание нового форварда - одна из главных задач "Барселоны" на летнее трансферное окно.

Как сообщает Goal.com, каталонцы решили отказаться от кандидатуры Эрлинга Холанда из-за его финансовых запросов.

Теперь "Барса" хочет попытаться заполучить Роберта Левандовски, чей контракт с "Баварией" истекает летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что на Левандовски также претендует "Манчестер Сити".

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