УЕФА готовит реформу финансового фэйр-плей
УЕФА собирается ужесточить финансовый фэйр-плей.
Как сообщает RMC Sport, после реформы клубам будет запрещено иметь отрицательный баланс. В случае нарушения будут санкции. Особое внимание будут уделять трем статьям расходов: зарплаты, трансферные выплаты и комиссии агентам.
Кроме того, хотят изменить сроки финансового контроля, то есть оценивать показатели клубов будут за текущий, а не за предыдущий год.
Новые правила могут вступить в силу с 1 июля. Переходный период будет длиться до 2024 года.
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