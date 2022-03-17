"Реал" намерен продать пять футболистов
Фото твиттер Эдена Азара
"Реал" готов выставить на продажу пять футболистов.
Как сообщает Marca, летом на трансфер выставят защитника Хесуса Вальехо, хавбека Дани Себальоса, вингера Эдена Азара, а также форвардом Луку Йовича и Мариано Диаса.
Отмечается, что вырученные деньги могут быть направлены на покупку хавбека "Монако" Орельена Тчуамени.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14