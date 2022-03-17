"Реал" намерен продать пять футболистов

Теги реал мадридэден азардани себальосмариано диаслука йовичхесус вальехо

"Реал" намерен продать пять футболистов Фото твиттер Эдена Азара

"Реал" готов выставить на продажу пять футболистов.

Как сообщает Marca, летом на трансфер выставят защитника Хесуса Вальехо, хавбека Дани Себальоса, вингера Эдена Азара, а также форвардом Луку Йовича и Мариано Диаса.

Отмечается, что вырученные деньги могут быть направлены на покупку хавбека "Монако" Орельена Тчуамени.

Читайте также: В "Реале" беспокоятся по поводу Винисиуса. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду намерен до конца отработать свой контракт с "Манчестер Юнайтед"

Роналду намерен до конца отработать свой контракт с "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов