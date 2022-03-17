"Монако" Головина вылетел из Лиги Европы, "Аталанта" и "Рейнджерс" вышли в 1/4 финала

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"Монако" Головина вылетел из Лиги Европы, "Аталанта" и "Рейнджерс" вышли в 1/4 финалаФото: твиттер Лиги Европы

Представляем результаты ответных игр 1/8 финала Лиги Европы.

"Байер" Германия - "Аталанта" Италия 0:1, первый матч - 2:3

Гол: Бога, 90 - 0:1

"Байер": Градецки, Фосу-Менса (Бельараби, 61), Та, Тапсоба, Инкапиэ, Баккер, Арангис (Аларио, 82), Демирбай (Андрих, 61), Паласиос (Азмун, 61), Адли, Диаби.

"Аталанта": Муссо, Хатебур, Паломино, Толои (Гимшити, 10), Демирал, Дзаппакоста (Пеццелла, 78), де Рон, Фройлер, Малиновский (Бога, 65), Копмейнерс, Муриэль (Пессина, 79).


"Монако" Монако - "Брага" Португалия 1:1, первый матч - 0:2

Голы: Абель Руис, 19 - 0:1, Дисаси, 90 - 1:1

"Монако": Нюбель, Вандерсон (Агиляр, 84), Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике (Якобс, 63), Диоп (Головин, 52), Желсон Мартинш (Боадю, 52), Тчуамени, Жан Лукас (Марипан, 52), Бен-Йеддер, Фолланд.

"Брага": Матеус, Фабиано, Оливейра, Тормена, Карму, Андре Каштру (Медейруш, 76), Андре Орта (Лукас Минейро, 69), Эль-Мусрати, Рикарду Орта, Абель Руис (Витор Оливейра, 76), Родригу Гомеш (Моура, 62).


"Црвена Звезда" Сербия - "Рейнджерс" Шотландия 2:1, первый матч - 0:3

Голы: Иванич, 10 - 1:0, Кент, 56 - 1:1, Бен-Набуан (пен), 90 - 2:1

"Црвена Звезда": Борян, Пиччини (Гайич, 57), Драгович, Эракович, Родич (Фалько, 72), Канга, Иванич (Мотика, 72), Катаи, Саного, Омоиджуанфо (Бен-Набуан, 63), Павков.

"Рейнджерс": Макгрегор, Тавернье, Балогун, Голдсон, Басси, Джек (Сэндс, 69), Ландстрем (Баришич, 81), Камара, Арибо (Арфилд, 68), Морелос (Руф, 80), Кент (Райт, 90).

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