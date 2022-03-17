Роналду намерен до конца отработать свой контракт с "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Роналду

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не собирается покидать клуб предстоящим летом.

Как сообщает AS, 37-летний португалец рассчитывает на то, что руководство "МЮ" не ошибется с выбором нового тренера, и клуб будет бороться за победу в АПЛ и Лиге Чемпионов в следующем сезоне.

Соглашение Роналду с "МЮ" истекает летом 2023 года. В этом сезоне он провел 32 игры, забил 18 голов и отдал три ассиста.

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