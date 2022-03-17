Роналду намерен до конца отработать свой контракт с "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналду

Роналду намерен до конца отработать свой контракт с "Манчестер Юнайтед" Фото: инстаграм Роналду

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не собирается покидать клуб предстоящим летом.

Как сообщает AS, 37-летний португалец рассчитывает на то, что руководство "МЮ" не ошибется с выбором нового тренера, и клуб будет бороться за победу в АПЛ и Лиге Чемпионов в следующем сезоне.

Соглашение Роналду с "МЮ" истекает летом 2023 года. В этом сезоне он провел 32 игры, забил 18 голов и отдал три ассиста.

Читайте также: Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Монако" Головина вылетел из Лиги Европы, "Аталанта" и "Рейнджерс" вышли в 1/4 финала

"Монако" Головина вылетел из Лиги Европы, "Аталанта" и "Рейнджерс" вышли в 1/4 финала

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов