Хави прокомментировал победу над "Галатасараем"

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Хави прокомментировал победу над "Галатасараем" Фото твиттер "Барселоны"

Наставник "Барселоны" Хави подвел итоги ответного матча с "Галатасараем" (2:1).

"Мы проявили характер, отличная игра. Сделать камбэк на таком сложном поле... Это хорошая команда. Они очень хорошо защищались, как и в первой игре. Мы поняли, когда небходимо атаковать. В целом все очень хорошо, я рад за футболистов. Мы выиграли на очень сложном стадионе.

Важно, что мы быстро сравняли. Мы давили, сохраняли спокойствие и терпение. Счет можно даже назвать недостаточно крупным. Мы могли решить исход игры раньше. Мы не знаем, кто будет нашим соперником, у нас нет опыта игры в таких матчах... Однако мы воодушевлены. Мы в четвертьфинале, и это еврокубок. Еще один шаг, который позволит продолжить рост.

У нас хороший период, мы давно не проигрывали. Мы едем на "Бернабеу". "Реал" силен, однако мы будем бороться", - приводит слова Хави Marca.

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