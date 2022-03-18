Три клуба АПЛ ведут борьбу за вингера "Байера"

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Три клуба АПЛ ведут борьбу за вингера "Байера" Фото: Твиттер @English_AS 

Вингер "Байера" Мусса Диаби может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает журналист Sport1.de Патрик Бергер, борьбу за 22-летнего футболиста ведут "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл".

Отмечается, что "фармацевты" требует за француза 60 миллионов евро. Ему на замену "Байер" рассматривает Карлеса Переса из "Ромы".

В текущем сезоне на счету Диаби 16 голов и 9 ассистов в 33 играх.

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