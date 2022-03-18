"Лион" сыграл вничью с "Порту", но все равно прошел в 1/4 финала Лиги Европы
Фото: твиттер "Лиона"
В ответной игре 1/8 финала Лиги Европы "Лион" сыграл вничью с "Порту".
Благодаря победе в первом матче "Лион" прошел в следующую стадию турнира.
"Лион" Франция - "Порту" Португалия 1:1, первый матч - 1:0
Голы: Дембеле, 13 - 1:0, Пепе, 27 - 1:1
"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа, Тиаго Мендес, Лукеба, Эмерсон, Лукас Пакета, Ндомбеле, Какре, Февр (Ауар, 65), Токо-Экамби, Дембеле (Кадевере, 65).
"Порту": Диогу Кошта, Пепе, Мбемба, Сануси, Груйич (Витинья, 79), Эуштакиу (Урибе, 57), Фабиу Виейра, Бруну Кошта (Жоау Мариу, 56), Тони Мартинес (Тареми, 75), Пепе, Галено (Эванилсон, 74).
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