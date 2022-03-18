"Вест Хэм" выбил "Севилью" из Лиги Европы, "Айнтрахт" прошел "Бетис"

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"Вест Хэм" выбил "Севилью" из Лиги Европы, "Айнтрахт" прошел "Бетис"Фото: твиттер "Вест Хэма"

В ответных играх 1/8 финала Лиги Европы "Севилья" проиграла "Вест Хэму", а "Айнтрахт" сыграл вничью с "Бетисом".

Таким образом, "Вест Хэм" и "Айнтрахт" добыли путевки в четвертьфинал.

"Вест Хэм" Англия - "Севилья" Испания 2:0, первый матч - 0:1

Голы: Соучек, 39 - 1:0, Ярмоленко, 112 - 2:0

"Вест Хэм": Ареоля, Джонсон, Доусон, Зума, Крессуэлл, Лансини (Нобл, 115), Соучек, Райс, Форнальс (Диоп, 119), Антонио (Фредерикс, 120), Бенрахма (Ярмоленко, 87).

"Севилья": Буну, Навас (Монтьель, 105), Гудель (Кармона, 111), Кунде, Аугустинссон, Ракитич (Оливер Торрес, 56), Дилэйни, Жордан, Корона (Мунир, 96), Марсьяль (Крус, 102), Эн-Несири (Рафа Мир, 90).


"Айнтрахт" Германия - "Бетис" Испания 1:1, первый матч - 2:1

Голы: Иглесиас, 90 - 0:1, Родригес (аг), 120 - 1:1

"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Ндика, Тута, Кнауфф, Костич, Соу (Роде, 104), Якич, Камада (Хеуге, 66), Линдстрем (Ламмерс, 104), Борре (Пасиенсия, 83).

"Бетис": Руй Силва, Сабали, Бартра, Песселья, Миранда (Хуанми, 46), Хоакин (Лайнес, 67), Каналес (Вильям Карвалью, 67), Родригес, Виллиан Жозе (Иглесиас, 78), Фекир (Родри, 111), Руибаль.

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