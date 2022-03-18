Стали известны все участники 1/4 финала Лиги Европы

После завершения 1/8 финала Лиги Европы стали известны все команды, которые сыграют в 1/4 финала.

Борьбу за кубок продолжат - "РБ Лейпциг", "Аталанта", "Брага", "Рейнджерс", "Барселона", "Айнтрахт", "Вест Хэм" и "Лион".

Жеребьевка следующей стадии состоится в пятницу, 18 марта.

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