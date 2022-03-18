Каземиро: "История "Реала" давит на соперников"

Теги реал мадридказемиро

Каземиро: "История "Реала" давит на соперников" Фото: инстаграм Каземиро

Хавбек "Реала" Каземиро рассказал, как история клуба влияет на соперников в Лиге Чемпионов.

"История "Реала" давит на тех, кто играет против нас. Клуб выиграл Лигу Чемпионов 13 раз, и это не совпадение, а следствие тяжелой работы футболистов на протяжении всей истории команды.

Да, в футболе важно текущее положение дел, у клубов может быть более сильная или более слабая команда в конкретный момент. Однако когда вы играете против "Реала", то понимаете, что вас ждет трудное противостояние. Не только из-за уровня футболистов, но и из-за истории, из-за давления во время игр на "Сантьяго Бернабеу". На нашем стадионе происходит то, чего не встретишь на других. Такое возможно только у нас, в Мадриде.

У "Реала" тоже есть обладатель "Золотого мяча" и другие футболисты, которые могли бы его получить. У нас есть Бензема, который тоже должен получить "Золотой мяч". И у нас есть лучший голкипера мира - Тибо Куртуа. Люди знают, что такое "Реал" и насколько хороши его футболисты", - приводит слова Каземиро As.

Читайте также: Фанаты "Челси" могут не попасть на матч с "Реалом": названа причина. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Рангник может недоработать до конца сезона

Рангник может недоработать до конца сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов