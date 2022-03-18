Каземиро: "История "Реала" давит на соперников"

Фото: инстаграм Каземиро

Хавбек "Реала" Каземиро рассказал, как история клуба влияет на соперников в Лиге Чемпионов.

"История "Реала" давит на тех, кто играет против нас. Клуб выиграл Лигу Чемпионов 13 раз, и это не совпадение, а следствие тяжелой работы футболистов на протяжении всей истории команды.

Да, в футболе важно текущее положение дел, у клубов может быть более сильная или более слабая команда в конкретный момент. Однако когда вы играете против "Реала", то понимаете, что вас ждет трудное противостояние. Не только из-за уровня футболистов, но и из-за истории, из-за давления во время игр на "Сантьяго Бернабеу". На нашем стадионе происходит то, чего не встретишь на других. Такое возможно только у нас, в Мадриде.

У "Реала" тоже есть обладатель "Золотого мяча" и другие футболисты, которые могли бы его получить. У нас есть Бензема, который тоже должен получить "Золотой мяч". И у нас есть лучший голкипера мира - Тибо Куртуа. Люди знают, что такое "Реал" и насколько хороши его футболисты", - приводит слова Каземиро As.

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