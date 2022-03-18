"Манчестер Юнайтед" намерен ускорить поиски нового тренера
"Манчестер Юнайтед" продолжает поиски нового главного тренера.
По сведениям ESPN, клуб собирается активизироваться во время паузы на игры сборных. Главными кандидатами считаются Маурисио Почеттино (ПСЖ) и Эрик тен Хаг ("Аякс").
Также в шорт-лист "МЮ" входят Томас Тухель ("Челси"), Луис Энрике (сборная Испании), Хулен Лопетеги ("Севилья") и Карло Анчелотти ("Реал").
До конца сезона "МЮ" возглавляет Ральф Рангник. После этого он станет консультантом клуба.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18