"Манчестер Юнайтед" намерен ускорить поиски нового тренера

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"Манчестер Юнайтед" намерен ускорить поиски нового тренера

"Манчестер Юнайтед" продолжает поиски нового главного тренера.

По сведениям ESPN, клуб собирается активизироваться во время паузы на игры сборных. Главными кандидатами считаются Маурисио Почеттино (ПСЖ) и Эрик тен Хаг ("Аякс").

Также в шорт-лист "МЮ" входят Томас Тухель ("Челси"), Луис Энрике (сборная Испании), Хулен Лопетеги ("Севилья") и Карло Анчелотти ("Реал").

До конца сезона "МЮ" возглавляет Ральф Рангник. После этого он станет консультантом клуба.

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