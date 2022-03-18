Де Йонг готов продлить контракт с "Барселоной"

Фото твиттер Френки де Йонга

Хавбек "Барселоны" Френки де Йонг высказался о своем будущем.

"Жизнь в Барселоне прекрасна. Я думаю, что в мире не так уж много более подходящих для жизни мест.

Подписал бы я новый контракт на 6 лет? Вероятно, да", - приводит слова де Йонга Diario Sport.

Действующее соглашение голландца с клубом рассчитан до 2026 года. В этом сезоне на его счету 4 гола и 4 ассиста в 35 матчах.

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