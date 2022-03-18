Де Йонг готов продлить контракт с "Барселоной"

Теги барселонафренки де йонг

Де Йонг готов продлить контракт с "Барселоной" Фото твиттер Френки де Йонга

Хавбек "Барселоны" Френки де Йонг высказался о своем будущем.

"Жизнь в Барселоне прекрасна. Я думаю, что в мире не так уж много более подходящих для жизни мест.

Подписал бы я новый контракт на 6 лет? Вероятно, да", - приводит слова де Йонга Diario Sport.

Действующее соглашение голландца с клубом рассчитан до 2026 года. В этом сезоне на его счету 4 гола и 4 ассиста в 35 матчах.

Читайте также: "Барселона" понесла кадровые потери перед Эль Класико. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Рангник может недоработать до конца сезона

Рангник может недоработать до конца сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов