Рангник может недоработать до конца сезона

Теги манчестер юнайтедральф рангник

Рангник может недоработать до конца сезона Фото: твиттер "МЮ"

Руководство "Манчестер Юнайтед" задумалось над увольнением Ральфа Рангника с поста тренера команды.

Как сообщает Express, "МЮ" может отправить немца в отставку не дожидаясь окончания сезона.

Напомним, что Рангник согласился возглавить "МЮ" до конца сезона. После этого он станет консультантом клуба.

В АПЛ "МЮ" занимает пятое место. Также клуб вылетел из Лиги Чемпионов.

Читайте также: Рангник высказался о вылете "Манчестер Юнайтед" из Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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