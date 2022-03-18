Стали известны сроки восстановления Деста

Фото инстаграм Сержиньо Деста

"Барселона" назвала сроки восстановления защитника Сержиньо Деста.

Сообщается, что футболиста диагностировали травму двуглавой мышцы левого бедра. На восстановление уйдет около трех недель.

Отмечается, что Дест рискует пропустить первую игру 1/4 финала Лиги Европы против "Айнтрахта".

В текущем сезоне Дест провел 27 игр, в которых отметился тремя голевыми передачами.

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