Стали известны сроки восстановления Деста
"Барселона" назвала сроки восстановления защитника Сержиньо Деста.
Сообщается, что футболиста диагностировали травму двуглавой мышцы левого бедра. На восстановление уйдет около трех недель.
Отмечается, что Дест рискует пропустить первую игру 1/4 финала Лиги Европы против "Айнтрахта".
В текущем сезоне Дест провел 27 игр, в которых отметился тремя голевыми передачами.
Читайте также: Алвес - о Месси: "Все, кто уходят из "Барселоны", потом жалеют". | http://soccernews.ru
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Матч между "Бохумом" и гладбахской "Боруссией" прерван: названа причина
-
Де Хеа высказался о вылете "Манчестер Юнайтед" из Лиги Чемпионов
-
Футболисты "Сочи" сами убирали снег перед тренировкой
-
Тен Хаг прокомментировал возможное назначение в "Манчестер Юнайтед"
-
Шиманьски близок к уходу из "Динамо"
-
"Бенфика" назвала стоимость Нуньеса
-
Невилл предложил "Манчестер Юнайтед" кандидата на пост тренера
-
Четыре воспитанника "Локомотива" тренируются с первой командой
-
Роналду не покинет "Манчестер Юнайтед", если клуб не сможет выйти в Лигу Чемпионов
-
"Ростов" отправился на матч против "Динамо" на поезде. Футболисты ужинают мандаринами
-
Стали известны сроки восстановления Деста
-
Рангник может недоработать до конца сезона
-
Де Йонг готов продлить контракт с "Барселоной"
-
Лепсая допускает, что "Краснодар" на грани банкротства
-
Савину пришлось продать квартиру, чтобы "Красава" доиграл сезон
-
"Манчестер Юнайтед" намерен ускорить поиски нового тренера
-
Каземиро: "История "Реала" давит на соперников"
-
Гвардиола отреагировал на слухи об интересе "Манчестер Сити" к Холанду
-
Ребров прогнозирует Ещенко большое тренерское будущее
-
Манчини вызвал 33 футболиста на стыки отбора ЧМ-2022, Балотелли - вне заявки
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14