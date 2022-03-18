"Ростов" отправился на матч против "Динамо" на поезде. Футболисты ужинают мандаринами

Фото: твиттер "Ростова"

"Ростов" отправился на поезде на игру 22-го тура РПЛ против "Динамо".

"Шеф-повар команды Олег угощает ребят вкусным и полезным ужином", - подписали ростовчане фото раздачи футболистам мандаринов.

Отметим, что команда не смогла полететь в Москву на самолете из-за закрытого городского аэропорта.

Поединок между "Динамо" и "Ростовом" пройдет в воскресенье, 20 марта.

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