"Ростов" отправился на матч против "Динамо" на поезде. Футболисты ужинают мандаринами
Фото: твиттер "Ростова"
"Ростов" отправился на поезде на игру 22-го тура РПЛ против "Динамо".
"Шеф-повар команды Олег угощает ребят вкусным и полезным ужином", - подписали ростовчане фото раздачи футболистам мандаринов.
Отметим, что команда не смогла полететь в Москву на самолете из-за закрытого городского аэропорта.
Поединок между "Динамо" и "Ростовом" пройдет в воскресенье, 20 марта.
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